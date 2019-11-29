Напала страстная кошечка?: Влад Яма удивил Сеть исцарапанной спиной
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Известный хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма озадачил поклонников новым снимком. В Инстаграм он выставил фото, сделанное напротив зеркала. Влад сфотографировал свою спину, на которой с обеих сторон видны кровавые царапины от ногтей.
Однажды на «LADIES NIGHT»...☺️, - написал Яма.
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Подписчики активно комментируют фото - часть фолловеров решила, что это грим и Влад попросту “хайпует“, а многие пошутили по поводу царапин, предположив, что Яма нарвался на “страстную кошечку“.
- Це грим?
- Ух, Владик, что-то Вы явно не договариваете🔥😘😍
- Вауууууу, кошечка была срастная
- Срочно дезинфекцию провести!😎👍👍👍
- На грабли упал😂
- Это жена в порыве страсти сделала 🔥Это же больно, нужно быть осторожнее), - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Влад Яма станцевал с Могилевской в прямом эфире.
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