Хореограф выставил в Сеть снимок в глубокими царапинами и отметил, что весело провел время .

Напала страстная кошечка?: Влад Яма удивил Сеть исцарапанной спиной ivona.bigmir.net

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Известный хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма озадачил поклонников новым снимком. В Инстаграм он выставил фото, сделанное напротив зеркала. Влад сфотографировал свою спину, на которой с обеих сторон видны кровавые царапины от ногтей.

Однажды на «LADIES NIGHT»...☺️, - написал Яма.

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Подписчики активно комментируют фото - часть фолловеров решила, что это грим и Влад попросту “хайпует“, а многие пошутили по поводу царапин, предположив, что Яма нарвался на “страстную кошечку“.

Це грим?

Ух, Владик, что-то Вы явно не договариваете🔥😘😍

Вауууууу, кошечка была срастная

Срочно дезинфекцию провести!😎👍👍👍

На грабли упал😂

Это жена в порыве страсти сделала 🔥Это же больно, нужно быть осторожнее), - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Влад Яма станцевал с Могилевской в прямом эфире.

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