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Напала страстная кошечка?: Влад Яма удивил Сеть исцарапанной спиной

Комментариев: 2
Хореограф выставил в Сеть снимок в глубокими царапинами и отметил, что весело провел время .

Напала страстная кошечка?: Влад Яма удивил Сеть исцарапанной спиной
Напала страстная кошечка?: Влад Яма удивил Сеть исцарапанной спиной
ivona.bigmir.net

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Известный хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма озадачил поклонников новым снимком. В Инстаграм он выставил фото, сделанное напротив зеркала. Влад сфотографировал свою спину, на которой с обеих сторон видны кровавые царапины от ногтей.

Однажды на «LADIES NIGHT»...☺️, - написал Яма.

скриншот

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Подписчики активно комментируют фото - часть фолловеров решила, что это грим и Влад попросту “хайпует“, а многие пошутили по поводу царапин, предположив, что Яма нарвался на “страстную кошечку“.

  • Це грим?
  • Ух, Владик, что-то Вы явно не договариваете🔥😘😍
  • Вауууууу, кошечка была срастная
  • Срочно дезинфекцию провести!😎👍👍👍
  • На грабли упал😂
  • Это жена в порыве страсти сделала 🔥Это же больно, нужно быть осторожнее), - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Влад Яма станцевал с Могилевской в прямом эфире.

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Теги: Влад Яма, садо-мазо
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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Кума, чего колготки порваны? За танки зацепилась. Те, что на погонах.
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