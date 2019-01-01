Еще короче: Снежана Бабкина похвасталась новой стрижкой

Супруга Сергея Бабкина снова постриглась. Смотри, как сейчас выглядит Снежана.

Супруга украинского исполнителя Сергея Бабкина, актриса и танцовщица Снежана Бабкина второй раз за месяц сменила прическу. Так, в конце октября знаменитость обрезала свои длинные роскошные волосы и сделала удлиненное каре.

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А сегодня, 29 ноября, на своей странице в Instagram Снежана опубликовала свежее фото, на котором запечатлена с еще короче стрижкой. В описании к снимку Бабкина, что приехала в Киев на три дня вместе с 5-месячным сыном Елисеем.

“#давайкороче Всем Привет! Мы в Киеве. Пасмурно, дождливо, но настроение 👍🏻. Приехали с Елисейчиком на 3 дня. @veselina.babkina и @babkin.artur остались в Харькове на хозяйстве. Погода «сонит в клон», но мы не поддаёмся на провокации. Всем бодренького дня!“, - поделилась Снежана.

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Напомним, ранее супруга Сергея Бабкина показала уникальные снимки из семейного архива.

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