Ирина Билык разговорилась с мужем о ревности

Певица Ирина Билык посвятила новый пост в Instagram теме ревности.

Известная исполнительница, Народная артистка Украины Ирина Билык часто публикует посты в соцсети, в которых делиться своими размышлениями на различные темы. Так, на этот раз звезда заговорила о ревности.

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Ирина рассказала, что недавно обсуждала тему ревности с супругом продюсером, фоторафом и художником Асланом Ахматовым. И решила поделиться своими мыслями с подписчиками. Пост певица сопроводила архивной фотографией, на которой она смотрит на таинственного незнакомца.

“Вчера разговорились с мужем о ревности. Для меня это очень мощное диструктивное состояние, в котором замешаны самолюбие и эгоизм. Ревнующий человек находится в состоянии сильного эмоционального стресса и с трудом контролирует свои поступки. А некоторые просто таким способом показывают свое потребительское отношение к людям и собственническое желание присвоить объект этого отношения себе“, - написала Билык.

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Ирина Билык презентовала новую знаковую песню “Провожать не надо“.

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