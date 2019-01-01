Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ирина Билык разговорилась с мужем о ревности

Комментариев: 0
Певица Ирина Билык посвятила новый пост в Instagram теме ревности.
Ирина Билык разговорилась с мужем о ревности
Ирина Билык разговорилась с мужем о ревности
instagram.com/bilyk_iryna

Известная исполнительница, Народная артистка Украины Ирина Билык часто публикует  посты в соцсети, в которых делиться своими размышлениями на различные темы. Так, на этот раз звезда заговорила о ревности.

Читай также: “Общаюсь, дружу и работаю“: Билык удивила заявлением о бывших

Ирина рассказала, что недавно обсуждала тему ревности с супругом продюсером, фоторафом и художником Асланом Ахматовым. И решила поделиться своими мыслями с подписчиками. Пост певица сопроводила архивной фотографией, на которой она смотрит на таинственного незнакомца.

“Вчера разговорились с мужем о ревности. Для меня это очень мощное диструктивное состояние, в котором замешаны самолюбие и эгоизм. Ревнующий человек находится в состоянии сильного эмоционального стресса и с трудом контролирует свои поступки. А некоторые просто таким способом показывают свое потребительское отношение к людям и собственническое желание присвоить объект этого отношения себе“, - написала Билык.

скриншот

Ирина Билык презентовала новую знаковую песню “Провожать не надо“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​​

Поделись:
Теги: Ирина Билык
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net,

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь