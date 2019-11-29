Певица напомнила о том, что у Линдеманна вышел клип с ее участием - и вызвала бурную реакцию поклонников.

На коленях перед Линдеманном: Лобода поразила Сеть ярким кадром ivona.bigmir.net

Читай также: “Шальная бестия“: Светлана Лобода взбудоражила Сеть интимными фото

Певица Светлана Лобода продолжает подогревать интерес к новой видеоработе лидера группы Rammstein Тиля Линдеманна, в которой сыграла роковую женщину из СССР. Официальное видео LINDEMANN Frau & Mann (“Мужчина и женщина“) появилось в Сети буквально на днях - и уже надело шуму в Сети.

Однако, Светлана, видимо, решила снова сыграть на интересе публики к ее возможному роману с немецким артистом - и поддала жару, добавив эффектное фото. В кадре Ло в униформе “советской“ работницы склада стоит на коленях перед Линдеманном и испуганно смотрит на него снизу вверх.

В ожидании, - написала Лобода.

скриншот

Читай также: Светлана Лобода прогулялась по Киеву в компании Ивана Дорна - фото

Подписчики Лободы активно прокомментировал кадр, отметив, что он выглядит эффектно и будоражит фантазию. Также в Сети написали, что Лобода, возможно, “в ожидании продолжения“.

Напомним, что по сюжету клипа, героиня Лободы упаковывает стеклянную посуду и случайно разбивает всю коробку, после чего ее вычитывает строгий начальник, давно влюбленный в женщину. Их разговор оборачивается довольно страстной сценой. К слову, после премьеры клипа в Сети многие критиковали Лободу за плохую актерскую игру.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода прокомментировала роман с Линдеманном.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.