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На коленях перед Линдеманном: Лобода поразила Сеть ярким кадром

Комментариев: 1
Певица напомнила о том, что у Линдеманна вышел клип с ее участием - и вызвала бурную реакцию поклонников.

На коленях перед Линдеманном: Лобода поразила Сеть ярким кадром
На коленях перед Линдеманном: Лобода поразила Сеть ярким кадром
ivona.bigmir.net

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Певица Светлана Лобода продолжает подогревать интерес к новой видеоработе лидера группы Rammstein Тиля Линдеманна, в которой сыграла роковую женщину из СССР. Официальное видео LINDEMANN Frau & Mann (“Мужчина и женщина“) появилось в Сети буквально на днях - и уже надело шуму в Сети.

Однако, Светлана, видимо, решила снова сыграть на интересе публики к ее возможному роману с немецким артистом - и поддала жару, добавив эффектное фото. В кадре Ло в униформе “советской“ работницы склада стоит на коленях перед Линдеманном и испуганно смотрит на него снизу вверх.

В ожидании, - написала Лобода.

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Подписчики Лободы активно прокомментировал кадр, отметив, что он выглядит эффектно и будоражит фантазию. Также в Сети написали, что Лобода, возможно, “в ожидании продолжения“.

Напомним, что по сюжету клипа, героиня Лободы упаковывает стеклянную посуду и случайно разбивает всю коробку, после чего ее вычитывает строгий начальник, давно влюбленный в женщину. Их разговор оборачивается довольно страстной сценой. К слову, после премьеры клипа в Сети многие критиковали Лободу за плохую актерскую игру.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода прокомментировала роман с Линдеманном.

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Теги: Лобода, Тиль Линдеманн, романы звезд, премьера клипа
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Грунт  (аноним)  29.11.2019, 16:05
Оценка:  +2
Грунт
у Лободы рот на уровне ширинки сам инстинктивно не открывается? Чего такая не дрессированная?
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