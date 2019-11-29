"Народное трио": Потап запостил фото с Поляковой и Винником

Потап вместе с Олей Поляковой и Олегом Винником записал саундтрек к фильму "Скажене весілля 2".

Известный украинский исполнитель и продюсер Потап поделился с поклонниками неожиданной новостью. Артист записал совместный хит с Олей Поляковой и Олегом Винником.

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На своей странице в Instagram Потап разместил веселый снимок, на котором он вместе с Олей и Олегом позируют в праздничных нарядах на фоне телевизоров с зелеными экранами.

В описании к забавному кадру Потап рассекретил, что снова записал с Винником саундтрек к второй части фильма “Скажене весілля“. Однако на этот раз певцы решили, что вместо дуэта нужно попробовать трио и пригласили Полякову. По словам Потапа, она добавила в композицию “своего шарма и отрыва“.

Новый хит “народного трио“ получил название “Свят! Свят! Свят!“. Премьера песни и клипа состоится в четверг, 5 декабря.

“У другій частині «Скаженого весілля» ви побачите знайомих і улюблених героїв, а ось коли ми працювали над саундтреком , ми знову зустілись з Олегом @olegg.vynnyk і записали неймовірно святкову пісню, яка називається «Свят! Свят! Свят!» вона і стане головним саундтреком фільму і усіх наступаючих свят! Але ми подумали, що дует у нас уже був, може зробимо тріо, як-то кажуть нашому салату була потрібна заправка, а хто у нас дівчина-свято? Звичайно @polyakovamusic !!! Оля додала свого шарму і відриву і вийшло супер тріо - неймовірний, просто фантастичний, народний Олег, недосяжна і мега весела Оля і Потап, це буде РАКЕТА!!!! Народне тріо‼️‼️‼️“, - поделился Потап.

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Ранее сообщалось, что вышел первый официальный трейлер комедии “Скажене Весілля 2“.

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