Телеведущий обратился к своему коллеге по Х-Фактору и попросил его вернуться на шоу.

"Она ведь в группах не разбирается": Кондратюк записал искреннее обращение к Данилко ivona.bigmir.net

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Популярный телеведущий, судья вокального проекта Х-Фактор обратился к своему коллеге по проекту артисту Андрею Данилко, который во время недавнего прямого эфира решил покинуть шоу.

Кондратюк выложил в Инстаграм видео, в котором сказал, что верит в возвращение Данилко, поскольку “кто как не он“ будет судить коллективы на проекте. Обращение Игорь дополнил шуткой, показав в кадре свою собаку Асу и прокомментировав, что взял бы с собой ее - но она не разбирается в группах.

Сижджу, гадаю: буде Андрій Данилко в прямих ефірах, чи - ні? Андрііііюююю! Повертаааайсяяя!!! Ми чекаємо!!! - написал под видео Кодратюк.

Подписчики Кондратюка поддержали призыв ведущего. Некоторые, правда, отметили, что Андрей Данилко все равно вернется в кресло судьи, поскольку “контракт - вещь суровая“.

Ранее мы писали, что в Сети запустили флешмоб, чтобы вернуть Данилко на Х-Фактор.

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