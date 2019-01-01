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Как похожи: Модель, с самыми густыми бровями показала свою маму

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Поклонники модели с бровями, как у Фриды Кало, пришли в восторг от ее нового селфи .

Как похожи: Модель, с самыми густыми бровями показала свою маму
Как похожи: Модель, с самыми густыми бровями показала свою маму
ivona.bigmir.net

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Греческая модель София Хаджипантели, которая известна благодаря тому, что у нее очень густые сросшиеся брови, которые она, по слухам, подкрашивает в темный цвет, показала публике свою маму. Селфи с ней София выставила в Инстаграм. Девушка позирует в лиловой водолазке с неброским макияжем, акцент сделан на губы, а волосы модели подняты с помощью фигурного обруча. Мать Софии появилась в кадре в полосатой блузе и очках с ярко-красной оправой. Из-за очков сложно рассмотреть ее форму бровей, но кажется, что они тоже сросшиеся, как у дочери.

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Подписчики похвалили фото и отметили, что София очень похожа с мамой.

Ранее мы писали, что София Хаджипантели позировала в эротичном образе. 

 

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Теги: София Хаджипантели, брови, родители звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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