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"Красивая и талантливая": Елена Кравец очаровала Сеть новым образом

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Звезда "95 квартала" Елена Кравец позировала в полупрозрачном наряде.
"Красивая и талантливая": Елена Кравец очаровала Сеть новым образом
"Красивая и талантливая": Елена Кравец очаровала Сеть новым образом
instagram.com/lennykravets

Актриса студии “Квартал 95“, участница “Танцев со звездами 2019“ Елена Кравец восхитила поклонников свежим снимком. Звезда похвасталась роскошным образом.

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Так, на своей странице в Instagram артистка поделилась кадром с фотосессии для ювелирного бренда “Золотой век“. На фото Елена запечатлена в полупрозрачном наряде - черном платье в сетку. Свой образ Кравец дополнила укладкой, которая напоминает короткую стрижку.

Инстаграм Елены Кравец
Инстаграм Елены Кравец
скриншот

Подписчикам актрисы понравился ее новый образ. Пользователи Сети оставили множество комплиментов в комментариях.

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“Такая красивая“, “Леди совершенство“, “Красивая и талантливая женщина!“, “Красуняяяяя!!!!“, “Олена як завжди неперевершена“, “Воздушная и сияющая! Восхитительная...“, “Сногсшибательная женщина“, - пишут в комментариях.

Ранее Елена Кравец впервые рассказала, как проходят ее свидания с мужем.

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Теги: Елена Кравец
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Источник: Ivonа bigmir)net

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