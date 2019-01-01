Певица полетела к дочери в Америку и встретилась с суперзвездой.

Седокова рассказала, как неожиданно встретилась с семьей Бена Аффлека ivona.bigmir.net

Читай также: “Все выглядит вот так“: Седокова насмешила Сеть снимком с детьми

Певица Анна Седокова, которая живет в РФ, поделилась ярким впечатлением от встречи с суперзвездой Голливуда Беном Аффлеком и его семьей. Артистка рассказала, что полетела к дочери, которая живет с отцом в США, и посетила премьеру мультфильма "Холодное сердце"-2, на которую пришла семья актера. К посту Анна добавила забавное фото, на котором позирует с желейной конфетой на верхней губе.

Из последних новостей забыла рассказать, что смотрела сегодня «Холодное сердце» с семьей Бэна Афлека в полном составе. Удивительно, но таблоиды говорят они развелись, а он и Денифер сидели вдвоём, вместе на сиденье, а дети сидели отдельно. Бэн был похож на очень занятого московского бизнесмена, смотревшего постоянно в телефон, а Дженифер оказалось в 1000 раз лучше, чем на фотках. Такая свеженькая и улыбчивая, а на фотках угрюмая стерва. За это я и люблю этот город.



Пришли в кино, посмотрели фильм с Аффлеком, в прямом смысле 😂 Вообще, если они реально развелись, в чем я сегодня засомневалась, то они, конечно, сверхкрутые.



Мне вот очень нравится эта позиция и жена моего бывшего мужа. Я благодарна ей за заботу о Мони и завтра мы обязательно с ней при встрече обсудим Бэна Афлека) - написала Седокова.

пресс-служба

Ранее мы писали, что Анна Седокова показала поцелуй с новым возлюбленным.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.