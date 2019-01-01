Франциско Гомес о каминг-ауте: "Мама отреклась от меня почти на десять лет"

Судья проекта "Танці з зірками 2019" Франциско Гомес рассказал об отношениях с родителями после его каминг-аута.

Франсиско Гомес о каминг-ауте: "Мама отреклась от меня почти на десять лет" instagram.com/siscogomez

Всемирно известный британский хореограф колумбийского происхождения и судья шоу “Танці з зірками 2019“ Франциско Гомес принял участие в программе Анатолия Анатолича “Зе Интервьюер“.

Читай также: Франциско Гомес признался, какие у него оношения с Кухар и Ямой за кадром

Во время съемок проекта танцор откровенно рассказал о последствиях своего каминг-аута, в частности об отношениях с родителями. По словам Гомеса, он признался своей маме в гомосексуальности, когда ему было 19 лет. Однако мама не поддержала его.

“Мама спросила, гей ли я. Я ответил: “Не задавай мне вопросов, которые могут оскорбить твои чувства“. После этого мама отреклась от меня почти на десять лет“, - рассказал Франциско.

Когда до отца Гомеса дошли слухи о нетрадиционной ориентации сына, у него случился приступ. После этого танцор принял решение во всем признаться папе. Но уже спустя несколько месяцев отец хореографа ушел из жизни.

“Отец сказал, что не будет любить меня меньше“, – вспомнил Гомес.

Читай также: Влад Яма вместе с супругой Лилианой снялся в нежной фотосессии

Кроме того, Франциско Гомес заявил, что в Украине представители ЛГБТ-сообщества пока что не чувствуют достаточную поддержку.

“По телевизору люди не видят моей сексуальности. Но я все еще чувствую недостаточную поддержку для ЛГБТ-сообщества. Даже в баре люди все еще ведут себя так, как будто это небезопасно“, – рассказал хореограф.

Ранее Мишель Андраде устроила жаркие танцы с Франциско Гомесом в клипе “Не знаю“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​