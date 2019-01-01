Горов рассказал о личной жизни и секрете своего псевдонима.

Режиссер Семен Горов рассказал, как выучил украинский по книгам Леси Украинки пресс-служба

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Семен Горов - известный украинский режиссер. В гостях у Иванны Онуфрийчук на шоу "Без краватки" на канале НЛО TV он рассказал о самостоятельном изучении украинского языка, псевдониме и отношениях с бывшей женой.

Семен, как и где прошло твое детство?

В 17 лет я закончил школу и приехал поступать в театральный вуз Карпенко-Карого. Так сложилась судьба, что я таки вступил.

пресс-служба

Ты родился в России, но безупречно общаешься на украинском языке. Как у тебя так получилось?

Когда я приехал в Киев в 17 лет, то тогда не разговаривал на украинском. Но надо было изучить и я выучил. Я просто взял книги и начал читать. Сначала прочитал полное собрание сочинений Леси Украинки. Потом начал читать Франко, Стефаника, Коцюбинского.

Читай также: Билеты на самолет: где и как купить самые бюджетные варианты? Тебя многие называют твоим настоящим именем Сергей? (Настоящее имя режиссера Сергей Егоров, - ред.)

Сергеем называет мама. Иногда друзья так шутят. Просто так повелось, что я Семен еще с детства. Меня еще в школе называли Сеня и так и осталось Семен.

пресс-служба

Твоя жена Снежана Егорова узнала твою настоящую фамилию уже в ЗАГСе, это правда?

Она тогда посмотрела на мой паспорт, на заявление и сказала, что я не буду с тобой жениться, потому что ты лжец (смеется). Я сказал, что я не лжец, просто ты не спрашивала.

Как вам удалось сохранить нормальные отношения после развода со Снежаной?

Со своей стороны я никогда не принимал в этом участие. Чего не могу сказать о Снежане - она ​​любит такие вещи. Она актриса и очень эмоциональный человек, ей это нужно, как воздух. Сейчас у нас прекрасные отношения - мы никак не общаемся.

Свои раритетные джинсы 82-го года, которые тебе подарил Илья Чичкан, ты носишь?



Да, они сейчас на мне! При этом, они в идеальном состоянии.

Ранее мы писали, что певицу Камалию признали Мамой года.

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