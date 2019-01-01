Артистка призналась, что уже готовится к новогодней вечеринке и уточнила, как угодить тем, кто придет на вечеринку .

"Сложно с гостями": Билык попросила совета у поклонников ivona.bigmir.net

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Певица Ирина Билык, которая в последнее время активно общается со своими подписчиками в соцсетях и обсуждает даже в личные вопросы, снова попросила совета у фолловеров. В Инстаграм артистка рассказала, что у нее уже новогоднее настроение и она думает, как лучше оформить стол для гостей. Билык призналась, что знает вкусы родных, но даже не представляет, как угодить другим гостям.

Сегодня впервые поймала у себя новогоднее настроение🎄Для меня это самый настоящий семейный праздник, возможность собраться всем вместе, закутаться в теплые свитера, посмотреть старые-добрые фильмы и загадать желания на следующий год. Признаюсь, к вопросу праздничного стола подхожу ответственно и пытаюсь учесть пожелания всех, а вот с напитками всегда сложно угадать. Если с домашними и их вкусами мне давно все понятно, то с гостями, которые традиционно приходят в праздничные дни все сложно. Ну не говорить же людям: берите с собой! Как вы выходите из этой ситуации? Что из напитков обычно на вашем праздничном столе?🍷🍷🍷 - написала Билык.

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