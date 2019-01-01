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Настя Каменских поразила образом летучей мыши

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Артистка появилась на публике в необычном наряде и маске.

Настя Каменских поразила образом летучей мыши
Настя Каменских поразила образом летучей мыши
ivona.bigmir.net

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Певица Настя Каменских, которая недавно засветилась на мексиканском телевидении со своей яркой премьерой, продемонстрировала стильный образ на вечеринке. Звезда появилась на мероприятии передачи“Зирковый шлях“ в образе летучей мыши. Фото появились в Инстаграм. Артистка позирует в черном полупрозрачном платье с открытыми плечами и черной маске. Образ дополнили серьги-висюльки и плетенное украшение на шее.

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Ранее мы писали, что Потап рассказал, как сделал предложение Насте Каменских. 

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Теги: Настя Каменских, летучая мышь, наряды звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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