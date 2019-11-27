Ирина Горовая выставила фото с благотворительной акции.

Очень красивая: Экс-супруга Потапа поразила стильным образом ivona.bigmir.net

Читай также: 21-летняя дочь Ирины Горовой приняла участие в откровенной фотосессии

Бывшая жена продюсера, рэпера Алексея Потапенко продюсер Ирина Горовая покорила подписчиков стильным аутфитом. В Инстаграм знаменитость выставила фото с благотворительной вечеринки, на котором появилась в темном платье с открытыми плечами и черных туфлях-лодочках. Ирина позирует, облокотившись на тумбу - и выглядит очень стильно.

Добрые дела делают этот мир лучше 🙌🏻 @vremyaisteklo и #mozgigroup всегда рады быть частью такой инициативы



Спасибо @tabletochki_ , что помогаете этим делам свершиться! Сегодня была собрана сумма в размере 14 млн гривен на покупку аппарата, который спасет жизни многим детям ❤️, - написала о событии Ирина.

скриншот

Подписчики Ирины отметили, что она выглядит сногсшибательно, и дело тут не только в наряде. "Очень красивая", - чаще всего встречается в комментариях.

Ранее мы писали, что Ирина Горовая поразила снимками в купальнике.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.