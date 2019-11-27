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Очень красивая: Экс-супруга Потапа поразила стильным образом

Комментариев: 2
Ирина Горовая выставила фото с благотворительной акции.

Очень красивая: Экс-супруга Потапа поразила стильным образом
Очень красивая: Экс-супруга Потапа поразила стильным образом
ivona.bigmir.net

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Бывшая жена продюсера, рэпера Алексея Потапенко продюсер Ирина Горовая покорила подписчиков стильным аутфитом. В Инстаграм знаменитость выставила фото с благотворительной вечеринки, на котором появилась в темном платье с открытыми плечами и черных туфлях-лодочках. Ирина позирует, облокотившись на тумбу - и выглядит очень стильно.

Добрые дела делают этот мир лучше 🙌🏻 @vremyaisteklo и #mozgigroup всегда рады быть частью такой инициативы

Спасибо @tabletochki_ , что помогаете этим делам свершиться! Сегодня была собрана сумма в размере 14 млн гривен на покупку аппарата, который спасет жизни многим детям ❤️, - написала о событии Ирина.

скриншот

Подписчики Ирины отметили, что она выглядит сногсшибательно, и дело тут не только в наряде. "Очень красивая", - чаще всего встречается в комментариях. 

Ранее мы писали, что Ирина Горовая поразила снимками в купальнике.

 

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Теги: Ирина Горовая, наряды звезд, стильный образ
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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Ярый  (аноним)  27.11.2019, 19:11
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Ярый
Йопты!!!!!
гость  (аноним)  27.11.2019, 19:07
Оценка:  0
гость
страхоёбище
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