Очень красивая: Экс-супруга Потапа поразила стильным образом
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Бывшая жена продюсера, рэпера Алексея Потапенко продюсер Ирина Горовая покорила подписчиков стильным аутфитом. В Инстаграм знаменитость выставила фото с благотворительной вечеринки, на котором появилась в темном платье с открытыми плечами и черных туфлях-лодочках. Ирина позирует, облокотившись на тумбу - и выглядит очень стильно.
Добрые дела делают этот мир лучше 🙌🏻 @vremyaisteklo и #mozgigroup всегда рады быть частью такой инициативы
Спасибо @tabletochki_ , что помогаете этим делам свершиться! Сегодня была собрана сумма в размере 14 млн гривен на покупку аппарата, который спасет жизни многим детям ❤️, - написала о событии Ирина.
Подписчики Ирины отметили, что она выглядит сногсшибательно, и дело тут не только в наряде. "Очень красивая", - чаще всего встречается в комментариях.
Ранее мы писали, что Ирина Горовая поразила снимками в купальнике.
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