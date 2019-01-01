Джессика Бил не скрывала эмоций по поводу фото ее мужа с Алишей Уэйнрайт - СМИ

Инсайдер рассказал, что супруга Джастина Тимберлейка старается перевести все в шутку, но это ее очень беспокоит .

Джессика Бил не скрывала эмоций по поводу фото ее мужа с Алишы Уэйнрайт - СМИ ivona.bigmir.net

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Американская актриса, модель Джессика Бил эмоционально отреагировала на фото своего супруга Джастина Тимберлейка с актрисой Алишей Уэйнрайт. Об этом пишут западные СМИ, ссылаясь на слова инсайдера из окружения знаменитостей.

Напомним, что на днях в Сеть попали фото, на которых знаменитости нежно держатся за руки. Тогда же супруга Тимберлейка прокомментировала ситуацию, отметив, что ее мужа и Алишу связывает только дружба. Однако, издание E!News, ссылаясь на слова инсайдера, написало, что супруга музыканта довольно эмоционально отреагировала на фото. Тот же инсайдер отметил, что супруги всячески пытаются перевести все в шутку.

Они пытаются посмеяться над этим, как будто ничего не случилось. Но это, безусловно, было неуместно и любую поставило бы в неудобное положение. Джастин слишком много выпил и просто увлекся, - процитировали анонима.

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