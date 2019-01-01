52-летняя актриса порадовала поклонников отличной формой в слитном купальнике с откровенным вырезом.

Не сдает позиций: Секс-бомба Памела Андерсон показала горячие фото в купальнике ivona.bigmir.net

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Американская актриса и модель канадского происхождения 52-летняя Памела Андерсон, за которой плотно закрепилась слава секс-бомбы, показала, что ее фигура до сих пор выглядит очень соблазнительно. Звезда сейчас в Австралии - участвует сразу в нескольких проектах. Она приняла участие в фотосессии для журнала Maxim, а также снялась в облегающем черном гидрокостюме для рекламного ролика для компании автосервиса Ultra Tune.

Тут-то Памелу и подловили фотографы, когда она отдыхала от работы. Звезду засняли на яхте в белом купальнике с очень откровенным вырезом. Фото выложили в соцсети.

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Напомним, что в июне этого года Памела Андерсон рассталась со своим 33-летним бойфрендом - французским футболистом марокканского происхождения Адилем Рами. Похоже, после таких фото отбоя от новых кавалеров у красотки не будет.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон обвинила экс-возлюбленного в измене.

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