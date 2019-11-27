Шоумен и судья Х-Фактора разнервничался в прямом эфире и решил покинуть проект - телезрители поддерживают Данилко и просят вернуться.

В Сети запустили флешмоб в поддержку Андрея Данилко, который покинул Х-Фактор ivona.bigmir.net

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В субботу, 23 ноября, состоялся одиннадцатый выпуск 10 сезона талант-шоу “Х-фактор“ на телеканале СТБ. Финал выпуска оказался непредсказуемым и шокировал телезрителей, судей и участников шоу. Член жюри Андрей Данилко во время выхода участников из категории “Группы“ на сцену заявил, что он не сможет продолжать быть судьей и покинет проект прямо во время эфира. Данилко расплакался и ушел из студии.

У меня ощущение, что я не оправдал надежды, я настолько опустошен... Для вас это важно, но я, наверное, покину этот проект. Возможно, появится другой наставник, который вам поможет. Я не готов выбирать лучших и думаю, что я этот проект оставлю. Извините..., – сказал Данилко.

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Остальные судьи - Настя Каменских, Оля Полякова и Игорь Кондратюк предположили, что такая реакция судьи последовала после того, как ему достались участники только из одной категории - "Группы". Оля Полякова сказала, что чувствует себя виноватой, поскольку в начале эфира “хвасталась“ своими подопечными, которые выступают сольно.

Новость мгновенно разлетелась по Сети и вызвала бурное обсуждение пользователей. Зрители запустили флешмоб #ДанилкоПовернись, в котором призывают Андрея Михайловича Данилко вернуться в Х-Фактор.

“Андрей Михайлович,возможно вы тоже разочаровались в шоу как и я... Таких голосистых талантливых удалили, а оставили...Шоу поиска талантов, самородков, превратили в конкурс наставников-кто круче((( А круче, тот, кто из человека “ступора“, не знающего, превратит в человека с Х-Фактором. На сцене и так хватает пустушек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“, “Андрей Михайлович, я из России Матушки!!!!! Круче и жёстко я ещё не видел наставника. Без Вас это не Х Фактор! Вернитесь!!!“, “Да наставника то найдут, но жаль именно Данилко - быть настоящим, как он, очень тяжело...Ему не легко на проекте, где нужно постоянно кого-то выбирать. Не умеет он ломать крылья...И не хочет“, - пишут пользователи.

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Посмотрим, сумеет ли публика мотивировать Данилко вернуться на шоу.

Ранее мы писали, что Андрей Данилко прокомментировал слухи об ухудшении здоровья.

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