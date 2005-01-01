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Юлии Тимошенко 59: ТОП ярких образов политика

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Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж и перестала носить свою фирменную прическу "косу".
Юлии Тимошенко 59: ТОП ярких образов политика
Юлии Тимошенко 59: ТОП ярких образов политика
instagram.com/yulia_tymoshenko

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Сегодня, 27 ноября, свое 59-летие празднует лидер партии “Батькивщина“ и народный депутат Украины Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко является первой женщиной-премьером в истории Украины.

В 2005 году журнал Forbes признал ее третьей женщиной в мире по влиятельности.

Юлия Тимошенко обожает стильные наряды и необычные прически. Чего только стоит ее “фирменная“ коса, которую политик стала носить после Оранжевой революции.

К слову, именно свою знаменитую косу Тимошенко заплела на встречу с новоизбранным президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Предлагаем вспомнить старые и пересмотреть новые образы политика:

Напомним, что ЮлияТимошенко родилась в Днепропетровске. За свою политическую карьеру она успела дважды побыть премьер-министром - в 2005 году и в 2007-2010 годах.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская поразила сдержанным образом на публике. 

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Теги: Юлия Тимошенко, Наряды политиков, день рождения
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Источник: IVONA bigmir)net

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