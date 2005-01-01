Юлии Тимошенко 59: ТОП ярких образов политика

Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж и перестала носить свою фирменную прическу "косу".

Читай также: Дизайнер Елены Зеленской объяснил, почему она надела желтое платье в Японии

Сегодня, 27 ноября, свое 59-летие празднует лидер партии “Батькивщина“ и народный депутат Украины Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко является первой женщиной-премьером в истории Украины.

В 2005 году журнал Forbes признал ее третьей женщиной в мире по влиятельности.

Юлия Тимошенко обожает стильные наряды и необычные прически. Чего только стоит ее “фирменная“ коса, которую политик стала носить после Оранжевой революции.

К слову, именно свою знаменитую косу Тимошенко заплела на встречу с новоизбранным президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Предлагаем вспомнить старые и пересмотреть новые образы политика:

Напомним, что ЮлияТимошенко родилась в Днепропетровске. За свою политическую карьеру она успела дважды побыть премьер-министром - в 2005 году и в 2007-2010 годах.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская поразила сдержанным образом на публике.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.