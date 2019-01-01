Артист рассекретил рецепт идеальной яичницы .

DZIDZIO поделился рецептом любимого завтрака пресс-служба

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В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" популярный артист, лидер группы "DZIDZIO" Михаил Хома рассказал, как начинается его идеальное утро и какой завтрак музыкант называет "фирменным".

Мегапопулярный DZIDZIO, который в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" канала "Украина" появится в очень неожиданном образе, рассказал о том, как начинается его идеальный день. Оказалось, для артиста главное иметь достаточно дел.

Я не помню такого утра, когда не надо вставать. Мне каждое утро что-то надо делать, вставать и это идеально!, – поделился DZIDZIO в эфире канала "Украина".

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А еще идеальное утро – это когда певец может заранее проснуться и собственноручно приготовить завтрак. Музыкант даже имеет фирменное блюдо.

Яичницу я жарю так, что пальчики оближешь! Должно быть специальное масло – кунжутное. Надо знать температуру, сколько соли, как перевернуть – она должна быть, как конвертик, и когда это все cделаешь правильно – она просто "муа", – рассказал DZIDZIO в программе "Ранок з Україною".

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