Артисты дали интервью телеканалу "Украина".

MOZGI рассказали о самом трешовом Новом годе в их жизни пресс-служба

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Участники известной группы «MOZGI» на съемках новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, вспомнили свой самый трешовый Новый год, а также поделились интересными методами, как обойти праздничные пробки во время корпоративов.

Музыканты признались – для них худшим Новым годом оказался тот, во время которого у них не было праздничных корпоративов.

Самый трешовый – это когда у нас нет корпоратива, мы скорбим, сидим у елки и это трэш! Полный трэш! Артист должен встречать праздники на сцене – это его прямая обязанность! Мы всегда находимся рядом с теми людьми, кто или принимает, или выживает, – рассказал участник группы «MOZGI» DJ Bloodless журналистам канала "Украина".

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А вот когда у артистов на праздник запланировано много концертов – это радость и особые эмоции. И не только от энергии и аплодисментов, ведь на корпоратив еще надо доехать.

Я помню моменты, когда, например, у нас было 3-4 концерта за ночь, поэтому 4-й концерт – это то время, когда мы веселые. Но также это бывает в 4 часа утра, и поэтому мы очень сильны. Говорят, что артисты лучше выживают на новогодние праздники, потому что у них уже есть иммунитет, – комментирует Позитив.

пресс-служба

DJ Bloodless признается – они с участниками группы имеют особый трансфер на Новый год:

Мы, как и все артисты, перемещаемся на скорой помощи, поэтому нам всегда могут оказать эту помощь.

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Но Позитив отмечает – «скорая» мужчинам нужна не из-за плохого самочувствия, хотя иногда приходится «поиграть на публику»:

Но это не из-за состояния здоровья, а из-за трафика дорог – когда дороги не расчищены или большие пробки. Поэтому иногда приходилось делать вид, что кому-то плохо, – пояснил участник группы «MOZGI» Позитив за кулисами грандиозного новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!».

Ранее мы писали, что MOZGI записали патриотическую песню на украинском языке.

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