Маша поделилась в Сети снимками с ярким макияжем и уточнила, есть ли у ее фолловеров "любимый".

Дочка Поляковой показала эффектные фото и снова намекнула на отношения ivona.bigmir.net

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Дочка Оли Поляковой 14-летняя Маша снова порадовала подписчиков эффектными фото. Девушка работает сразу в нескольких направлениях - она активно ведет блог и пробует себя в роли модели. Блог Маши, несмотря на юный возраст, довольно популярен - у нее уже более 116 тыс. подписчиков в Инстаграм. В одном из Интервью Полякова-младшая отмечала, что благодаря блогу сама зарабатывает на свои наряды.

Модельный путь Маши начался этим летом - Полякова-младшая была одной из участниц модельного лагеря в Греции, который организовала популярная топ-модель Алла Костромичева. К слову, по новым фото Поляковой-младшей видно, что уроки она не прогуливала.

На недавних снимках девушки удачно подобраны одежда, макияж и....фотограф. Девушка позирует в теплом кашемировом свитере, а также трендовой юбке с анималистичным принтом. Из аксессуаров Маша выбрала массивные золотые серьги. Девушка выглядит счастливой, а фото получились романтичными.

Скажите, а у вас есть любимый человек? - заинтриговала подписью Полякова-младшая.

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Напомним, что весной этого года в Сети разгорелся целый скандал, когда Маша сообщила, что у нее есть парень - друг детства Максим. Пользователи Сети отмечали, что Маше рановато заводить отношения, на что ее звездная мама заметила, что Маша с Максимом общаются больше как друзья.

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Сейчас до конца не ясно, продолжает ли Маша встречаться с Максимом - или любовная история окончена. Возможно, девушка намекает на новые отношения?

Подписчики отметили в комментариях, что Маша отлично выглядит и посоветовали ей “не спешить взрослеть“.

Ранее мы писали, что Маша Полякова покорила новыми фото из профессиональной фотосессии.

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