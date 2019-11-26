Счастливые: Жена Остапчука показала фото с детьми из Канады

Елена Войченко сфотографировалась с детьми возле камина .

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Жена телеведущего Владимира Остапчука, который несколько недель назад заявил о намерении развестись, уехала с детьми в Канаду. Напомним, что Остапчуки получили там вид на жительство, а младший сын пары - Эван-Александр имеет канадское гражданство. Елена поделилась атмосферным кадром из дома в Торонто. Она с детьми сидит на фоне большого камина - и выглядят они очень счастливыми.

Хотя это слова рекламного ролика, они удивительным образом копируют мои убеждения). В эпоху тотального потребления важно передать детям понимание таких простых истин, научить ценить нематериальное и отличать истинное от напускного, - написала Елена.

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Ранее мы писали, что Елена Войченко выставила кадры соблазнительной фотосессии.

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