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Счастливые: Жена Остапчука показала фото с детьми из Канады

Комментариев: 1
Елена Войченко сфотографировалась с детьми возле камина .

ivona.bigmir.net

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Жена телеведущего Владимира Остапчука, который несколько недель назад заявил о намерении развестись, уехала с детьми в Канаду. Напомним, что Остапчуки получили там вид на жительство, а младший сын пары - Эван-Александр имеет канадское гражданство. Елена поделилась атмосферным кадром из дома в Торонто. Она с детьми сидит на фоне большого камина - и выглядят они очень счастливыми. 

Хотя это слова рекламного ролика, они удивительным образом копируют мои убеждения). В эпоху тотального потребления важно передать детям понимание таких простых истин, научить ценить нематериальное и отличать истинное от напускного, - написала Елена.

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Ранее мы писали, что Елена Войченко выставила кадры соблазнительной фотосессии.

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Теги: Елена Войченко, дети, Владимир Остапчук
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  26.11.2019, 10:48
Оценка:  0
гость
интресно за что они там живут? и как удалось получить вид на жительство??? откуда такие деньги ?((
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