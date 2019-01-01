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Опасная красотка: Астафьева поразила новым образом

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Звезда добавила фото в ярко-красном корсете и подтяжках .

Опасная красотка: Астафьева поразила новым образом
Опасная красотка: Астафьева поразила новым образом
ivona.bigmir.net

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Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева в очередной раз эпатировала поклонников необычным образом. Звезда снялась на фоне пещеры в экстравагантном наряде - она позирует в ярко-красном корсете и черных лосинах, поверх которых надеты яркие подтяжки. Образ дополнили длинный красный шлейф, кроссовки и массивные серьги. Снимки появились в Инстаграм Астафьевой. Как следует из подписи, это новый видеопроект звезды. 

Пещерный человек, которого вы заслужили😂 В объективе нового, ооооочень талантливого и душевного режиссера)
@ivankvasha - залезь сюда
- кувыркаемся
- на скалу
- делай драму
- летим
И коронное, « хватит поправлять все»
Ещё долго мне будет сниться... - написала Астафьева.

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Ранее мы писали, что Даша Астафьева рассказала, как впервые снялась обнаженной. 

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Теги: Даша Астафьева, корсет, наряды звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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