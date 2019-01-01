Певица призналась в Инстаграм, что пригласит бывших мужей в общую программу.

"Общаюсь, дружу и работаю": Билык удивила заявлением о бывших ivona.bigmir.net

Читай также: Билык и Коляденко подогрели слухи о романе

Певица Ирина Билык, которая недавно намекнула в соцсетях на развод с продюсером Асланом Ахмадовым, призналась, какие отношения поддерживает с бывшими мужьями. Об этом звезда написала в Инстаграм. Артистка отметила, что общается и дружит с бывшими, а с несколькими даже работает.

Буду, как обычно, говорить за себя😁 Любовь это не перманентное чувство, люди расстаются, так случается. Но уважение, тепло и участие для меня вечные константы, тем более если есть совместные дети. Поэтому я общаюсь, дружу и даже работаю с ними!😊 Чего далеко ходить, на моем юбилейном туре вы еще увидите афишу с давно знакомыми лицами, - написала Ирина.

скриншот

Среди гражданских и официальных супругов Билык были: продюсер Юрий Никитин, модель Андрей Оверчук, от брака с ним появился: первый сын Глеб. Третьим гражданским мужем Ирины стал хореограф и телеведущий Дмитрий Коляденко, а четвертым хореограф, танцор Дмитрий Дикусар, с которым они заключили брак в Рио-де-Жанейро. Сейчас Ирина замужем за продюсером, фотографом Асланом Ахмадовым.

Ранее мы писали, что Ирина Билык намекнула на развод.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.