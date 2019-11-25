"Круто, Сережа!": В Сеть выложили клип дуэта Сереги и Монатика
Артисты спели о фаст-фуде в музыке и записали черно-белый клип.
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В Сети появился клип на песню “Миллион просмотров за день“, который белорусский рэпер Серега записал в дуэте с Дмитрием Монатиком. Ролик появился на Youtube.
Стебная песня посвящена фаст-фуду в музыке - Серега поет о том, что его возвращение на эстраду стало бы феерическим, если бы он записал “поп-хит“.
Припев артисты исполняют вместе.
Клип снят в черно-белом цвете. Артисты в кадре поочередно поют в микрофон и подтанцовывают под веселую мелодию припева.
Ранее мы писали, что Серега поступил в украинский ВУЗ.
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