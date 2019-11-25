Артисты спели о фаст-фуде в музыке и записали черно-белый клип.

"Круто, Сережа!": В Сеть выложили клип дуэта Сереги и Монатика скриншот

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В Сети появился клип на песню “Миллион просмотров за день“, который белорусский рэпер Серега записал в дуэте с Дмитрием Монатиком. Ролик появился на Youtube.

Стебная песня посвящена фаст-фуду в музыке - Серега поет о том, что его возвращение на эстраду стало бы феерическим, если бы он записал “поп-хит“.

Припев артисты исполняют вместе.

Клип снят в черно-белом цвете. Артисты в кадре поочередно поют в микрофон и подтанцовывают под веселую мелодию припева.

Ранее мы писали, что Серега поступил в украинский ВУЗ.

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