Артистка выставила снимки с 8-летней Софией .

Лорак поразила новыми фото с дочерью ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ и на днях получила российскую музыкальную премию, покорила Сеть снимками с подросшей дочерью. В Инстаграм артистки и ее фан-клуба появилось сразу несколько снимков с 8-летней Софией. Одно из фото сделано в зоопарке.

Сегодня настоящий праздник детства! Мы посетили #циркНикулина. Спасибо всем артистам за прекрасную работу. Это волшебство! - написала артистка.

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Подписчики Лорак отметили, что София становится все больше похожа на маму.

Напомним, что дочку Лорак родила от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, с которым она состояла в браке до начала 2019 года.

Ранее мы писали, что Ани Лорак заподозрили в беременности.

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