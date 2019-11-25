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Лорак поразила новыми фото с дочерью

Комментариев: 2
Артистка выставила снимки с 8-летней Софией .

Лорак поразила новыми фото с дочерью
Лорак поразила новыми фото с дочерью
ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ и на днях получила российскую музыкальную премию, покорила Сеть снимками с подросшей дочерью. В Инстаграм артистки и ее фан-клуба появилось сразу несколько снимков с 8-летней Софией. Одно из фото сделано в зоопарке.

Сегодня настоящий праздник детства! Мы посетили #циркНикулина. Спасибо всем артистам за прекрасную работу. Это волшебство! - написала артистка.

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Подписчики Лорак отметили, что София становится все больше похожа на маму.

Напомним, что дочку Лорак родила от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, с которым она состояла в браке до начала 2019 года.

Ранее мы писали, что Ани Лорак заподозрили в беременности.

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Теги: Ани Лорак, дети звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  25.11.2019, 15:25
Оценка:  0
pусский
А что здесь поразительного?
гость  (аноним)  25.11.2019, 15:04
Оценка:  0
гость
А как там с Кардашьян? Давно не было известий. Что с гомиками, кого повесили, убили, утопили, отравили, взорвали, обокрали???????
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