Подписчики актрисы отметили, что Риз и Ава очень похожи.

Как две капли: Риз Уизерспун показала фото с 20-летней дочкой ivona.bigmir.net

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Голливудская суперзвезда 43-летняя Риз Уизерспун показала новые фото с дочерью. В Инстаграм актриса добавила снимок с 20-летней Авой, сделанный во время обеда. Девушки позируют за столиком, показывая в камеру содержимое своих тарелок - они едят салат и запивают соком.

Ланч с моей девочкой, - подписала фото актриса.

Instagram / @reesewitherspoon

Подписчики Уизерспун оставили к снимку множество комментариев и отметили, что мама и дочка выглядят, как близнецы. Как бы в подтверждение этого Риз недавно добавила в Сеть свой снимок, сделанный в подростковые годы - они с Авой действительно одно лицо.

Риз Уизерспун в детстве Instagram / @reesewitherspoon

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Ава также часто публикует снимки своей мамы в соцсетях и недавно призналась, что Риз привила ей многие позитивные качества, за что девушка ей очень благодарна.

Это замечательная женщина, которая учила меня снисходительности, любви, амбициозности и трудолюбия. Она вдохновляет меня каждый день жить и быть благодарной за жизнь, мне подарили, - подписала фото Уизерспун ее дочь.

Кроме Авы у Риз есть еще двое сыновей - 16-летний Дикон и 7-летний Теннесси.

Ранее мы писали, что Риз Уизерспун попала в тройку самых богатых актрис Голливуда.

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