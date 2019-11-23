Ирина Билык появилась на публике вместе со своим экс-супругом - поклонники решили, что у них отношения .

Билык и Коляденко подогрели слухи о романе ivona.bigmir.net

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Суперзвезда украинской эстрады Ирина Билык и ее бывший гражданский супруг хореограф, шоумен Дмитрий Коляденко появились вместе на публике и подогрели слухи о романе. Напомним, что несколько месяцев назад Коляденко сделал замужней Ирине предложение, а буквально на днях Билык в соцсетях намекнула на развод. Потому публика автоматически связала такие мысли Билык с ее преданным поклонником Коляденко.

Поводом для нового обсуждения стало появление Билык и Коляденко на дне рождения журнала Viva! 20 ноября. Знаменитости фотографировались под ручку и радостно улыбались на камеру.

Ирина выбрала более чем эффектный образ - она надела красное короткое платье с отдельной прозрачной юбкой и пиджаком оверсайз, а дополнили образ широкая шляпа и высокие красные сапоги. Коляденко же появился в темном костюме, который он дополнил яркими кроссовками и шапкой-буркой.

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Ранее мы писали, что Ирина Билык намекнула в соцсетях на развод.

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