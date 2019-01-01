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Моника Беллуччи покорила Сеть откровенным фото в пиджаке на голое тело

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Звезда добавила в Сеть архивное фото, на котором видна ее пышная грудь.

Моника Беллуччи покорила Сеть откровенным фото в пиджаке на голое тело
Моника Беллуччи покорила Сеть откровенным фото в пиджаке на голое тело
ivona.bigmir.net

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Известная актриса, модель Моника Беллуччи покорила Сеть откровенным образом в пикантном наряде. В Инстаграм 54-летняя знаменитость добавила фото в золотистом пиджаке, надетом на голое тело. В центре внимания оказывается пышная грудь Беллуччи. К слову, Моника позирует с непривычной прической - у нее короткая стрижка, уложенная отдельными “перышками“. Пикантности образу добавляет массивная цепь на шее, которую Моника сжимает в руке.

❤️В моих архивах. Хорошего дня. Фото @johnnollet, - подписала фото Беллуччи.

Скриншот

Ранее мы писали, что Монику Беллуччи раскритиковали за фото в купальнике.

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Теги: Моника Беллуччи, откровенные наряды звезд, без белья
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Источник: IVONA bigmir)net

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