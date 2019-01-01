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Суровые хот-доги: Горбунов и Осадчая позабавили Сеть дорожными кадрами

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Ведущие показали, как перекусывают на заправке .

Суровые хот-доги: Горбунов и Осадчая позабавили Сеть дорожными кадрами
Суровые хот-доги: Горбунов и Осадчая позабавили Сеть дорожными кадрами
ivona.bigmir.net

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Яркая пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов позабавили Сеть забавными дорожными фото. В Инстаграм они выставили несколько снимков, сделанных по дороге в Одессу. Звезды признались, что хотели лететь самолетом, но их рейс отменили.

Семейство поехало в командировку на машине - и по дороге они наделали смешных селфи. Так, Юрий Горбунов сфотографировал Катю в желтой шапке “Мозги“ и абсолютно без макияжа - звезда в кадре широко улыбается.

скриншот

Также Горбунов запостил фото, на котором они с женой подозрительно смотрят на хот-дог на заправке.

“Суворі хот-доги в дорозі!!“ - подписал кадр Горбунов.

Скриншот

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Снимок вызвал активную реакцию подписчиков. В частности, фолловеры удивились, что ведущая “Светской жизни“ ест фаст-фуд:

  • Я гадала Ви це не їсте
  • Какие же Вы классные, особенно Катюша без макияжа
  • Хот-доги - це погано для шлунку, а ви дуже гарні
  • А глаза хитрющие!!!)
  • Я думала, що Катя ніколи не їсть Хот-доги. Тим паче, суворі! А вона їсть Хот-доги і має таку фігуру! Це якась вселенська несправедливість
  • Катя і хот-дог. Вона просто з ним сфотографувалася?))
  • Які хитрі погляди. Щось задумали, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая очаровала Сеть фото без макияжа. 

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Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов, хот-дог
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Источник: IVONA bigmir)net

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