Ведущие показали, как перекусывают на заправке .

Суровые хот-доги: Горбунов и Осадчая позабавили Сеть дорожными кадрами ivona.bigmir.net

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Яркая пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов позабавили Сеть забавными дорожными фото. В Инстаграм они выставили несколько снимков, сделанных по дороге в Одессу. Звезды признались, что хотели лететь самолетом, но их рейс отменили.

Семейство поехало в командировку на машине - и по дороге они наделали смешных селфи. Так, Юрий Горбунов сфотографировал Катю в желтой шапке “Мозги“ и абсолютно без макияжа - звезда в кадре широко улыбается.

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Также Горбунов запостил фото, на котором они с женой подозрительно смотрят на хот-дог на заправке.

“Суворі хот-доги в дорозі!!“ - подписал кадр Горбунов.

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Снимок вызвал активную реакцию подписчиков. В частности, фолловеры удивились, что ведущая “Светской жизни“ ест фаст-фуд:

Я гадала Ви це не їсте

Какие же Вы классные, особенно Катюша без макияжа

Хот-доги - це погано для шлунку, а ви дуже гарні

А глаза хитрющие!!!)

Я думала, що Катя ніколи не їсть Хот-доги. Тим паче, суворі! А вона їсть Хот-доги і має таку фігуру! Це якась вселенська несправедливість

Катя і хот-дог. Вона просто з ним сфотографувалася?))

Які хитрі погляди. Щось задумали, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая очаровала Сеть фото без макияжа.

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