Американская супермодель выставила видео утренней пробежки .

Синди Кроуфорд продемонстрировала шикарную спортивную форму в 53 ivona.bigmir.net

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Американская супермодель 1990-х Синди Кроуфорд, которая известна также своей любовью ко спорту и ранее выпускала видеоуроки фитнеса, очаровала подписчиков спортивной формой. В Инстаграм звезда регулярно выставляет фото и видео, на которых демонстрирует идеальную фигуру в свои 53 года. Сейчас Синди отдыхает в Малибу и регулярно делится с поклонниками снимками с прогулок.

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Кроме того, на днях Кроуфорд показала, как бегает по утрам. Модель бежит по лестнице на фоне океана. Она выглядит спокойной и одухотворенной. Для пробежки Кроуфорд выбрала удобную форму - свитшот цвета марсала и спортивные легинсы. Волосы Синди собраны в хвост - как и раньше на записях ее тренировок.

Напомним, что тренировки, которые записывала Кроуфорд, состояли из довольно простых но эффективных упражнений - выпадов, приседаний, отжиманий и тому подобного. Также Синди предпочитала легкий бег - и, судя по всему, придерживается такой системы до сих пор. И тренировки, нужно сказать, помогают ей оставаться невероятно красивой и стройной.

Ранее мы писали, что Синди Кроуфорд с мужем оделись в ярких неформалов.

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