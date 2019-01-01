Тренер блеснула в наряде с открытой спиной и очаровала своих подписчиков .

Марина Боржемская поразила пикантным образом в откровенном платье ivona.bigmir.net

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Звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская, которая в прошлом году развелась со спортсменом Вячеславом Узелковым, хорошеет с каждым днем. Такой вывод делают подписчики знаменитости, следя за ее лентой в Инстаграм. На этот раз Марина поделилась снимком в зеленом бархатном платье с открытой спиной. Образ дополнили поднятые наверх волосы и неброский макияж. Таким игривым фото тренер иллюстрировала пост о том, как важно любить и принимать себя.

Нужно вовремя, пробегая мимо зеркала, витрины или любого отражения задержаться на 2 секунды и сказать эти слова/аффирмации/заклинания, - называйте как хотите: "Я прекрасна, я всё смогу, я лучшая! 💫 И, девочки, говорим эти слова все, вне зависимости от веса, внешности и других факторов! В первую очередь, каждая из Вас должна, просто обязана, научиться принимать своё отражение и любить себя. Поверьте, я тоже долго к этому шла👆И я знаю, что это не просто, но, возможно! - написала Марина.

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Подписчики Боржемской отметили, что она очаровательна и наряд ей очень идет.

Ранее мы писали, что Марина Боржемская получила необычный подарок от участницы "Зважених".

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