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Потап рассказал, как сделал предложение Каменских

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Алексей Потапенко дал эксклюзивное интервью "ЖВЛ", посвященное 20-летию творческой деятельности.

Потап рассказал, как сделал предложение Каменских
Потап рассказал, как сделал предложение Каменских
Пресс-служба

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В эксклюзивном интервью журналистам «ЖВЛ» на канале «1+1» продюсер, шоумен и музыкант Потап рассказал, как празднует 20-летие своей насыщенной творческой деятельности, а также вспомнил, какими были его первые шаги к музыкальному Олимпу:

В начале с видеокассетами и компакт-дисками я приходил к различным продюсерам: «Возьмите меня, пожалуйста. Я буду лучшим. Дайте мне шанс, просто послушайте. Потом я познакомился с Ирой Горовой, тогда я дарил песни. А она меня спросила:

Почему ты даришь? Давай будем их продавать». Так, первую песню Ира продала за 300 долларов, а я в то время зарабатывал 100.

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Также Потап откровенно рассказал звездной журналистке Кате Король, как делал предложение Насте Каменских:

Я сказал Насте, что, когда строился фундамент нашего дома, работники нашли шкатулку. На самом деле я заранее купил старую шкатулочку, положил в нее кольцо. Говорю: «Давай заедем на стройку». Я тем временем уже подговорил прораба. Настя получает шкатулку, открывает, а там кольцо. Я встал на колено, очень волновался, очень. Настя отвечает:

"Да, да, я стану. А что в коробочке больше ничего нет?"

Пресс-служба

Напомним, тележурнал «ЖВЛ» показывает эксклюзивные интервью и жизненные истории людей, которые вдохновляют и восхищают. Проект выходит с понедельника по пятницу в 9:30 утра. Звездные ведущие - актер Богдан Юсипчук и певица TAYANNA рассказывают самые свежие новости шоу-бизнеса, политики и спорта.

Ранее мы писали, что Настя Каменских попала в рейтинг самых сексуальных по версии мужского глянца. 

 

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Теги: настя каменских, Потап, свадьба, предложение
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Источник: IVONA bigmir)net

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