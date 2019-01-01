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Самая высокооплачиваемая модель выставила соблазнительные фото в белье

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Кендалл Дженнер позировала в бельевых комплектах и очаровала Сеть.

Самая высокооплачиваемая модель выставила соблазнительные фото в белье
Самая высокооплачиваемая модель выставила соблазнительные фото в белье
ivona.bigmir.net

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Младшая сестра Ким Кардашьян, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира 24-летняя Кендалл Дженнер снялась в откровенной фотосессии в нижнем белье. Красотка выставила в Инстаграм фото в комплекте болотного цвета и необычной паре с леопардовым принтом. Волосы девушки распушены, а макияж гармонирует с откровенными нарядами.

Судя по подписи, фото сделаны раньше:

Помните это? - подписала Кендалл.

Скриншот

скриншот

Поклонники модели пришли в восторг от снимков и поставили им 4, 4 млн. лайков.

Ранее мы писали, что отчим Ким Кардашьян, который стал женщиной, показал фото в купальнике.

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Теги: Кендалл Дженнер, фото в белье, семейство Кардашьян
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Источник: IVONA bigmir)net

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