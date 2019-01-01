Актеры рассказали о работе над новой антрепризой "Вулкан страсти".

Олег Савкин vs Наталья Васько: "На репетициях мы готовы убить друг друга" Пресс-служба

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Нешуточные искры сыплются на репетиционной площадке звездной кинопары Олега Савкина и Натальи Васько. Артисты готовятся к большой премьере - 5 декабря в Большом зале Консерватории они играют антрепризу “Вулкан страсти“.

Пресс-служба

Актеры признаются, что эмоций действительно хватает при подготовке. «Мы много снимались вместе в кино, но там вокруг полно людей, и в результате из твоих съемок просто нарезают удачные кадры. А здесь мы все время вдвоем. Театральное представление - живой организм, и, бывает, так спорим, что готовы убить друг друга! Режиссеру Мирославу Гринишину приходится нас успокаивать», - делится Наталья Васько.

Пресс-служба

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В основе сюжета - история взаимоотношений мужчины и женщины, которые 25 лет живут на одном этаже. Вероятно, когда-то между ними что-то произошло, но что именно - для зрителя до последнего останется загадкой. Более того, ни режиссер, ни актеры, несмотря на то, что до премьеры осталось несколько недель, до сих пор не знают, каким будет финал истории.

Удивительно, но мы тысячелетиями сосуществуем на одной планете, а до сих пор не можем найти общий язык, - говорит Олег Савкин. - К счастью, нам была дана спасительная таблетка под названием «любовь». Это представление о столкновении мужской и женской страсти. В нем будет много личного, и нам бы хотелось, чтобы зритель нашел ответы и на свои вопросы.

Пресс-служба

Для более экспрессивного выражения чувств актеры задействовали танцевальные элементы аргентинского, бразильского и уругвайского танго. Хореограф Наталья Бурлака радуется, что с такой красивой парой легко ставить красивые движения.

Пресс-служба

"Вулкан страсти" - дебют актёра Олега Савкина в качестве продюсера.

Я даже не представлял, сколько всевозможных обязанностей у продюсера - начиная от рекламы, поиска подрядчиков и разработки декораций, заканчивая выбором платья и даже женской комбинации для партнерши. Когда я вернусь просто к актерской деятельности, буду чувствовать себя на каникулах, - признается актер.

Пресс-служба

Второй показ антрепризы состоится 23 декабря в Доме офицеров в Киеве.

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