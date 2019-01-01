Ирина Шейк прогулялась по городу и зашла в отель вместе с неизвестным - ее сфотографировали папарацци .

Бывшую Брэдли Купера застали на свидании с импозантным брюнетом ivona.bigmir.net

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Американская и российская супермодель Ирина Шейк, которая после разрыва с голливудским актером, режиссером Брэдли Купером чаще обычного оказывается в центре внимания публики, снова попала в объективы папарацци. И не просто так - вездесущие фотографы подловили ее с молодым человеком. Фото сразу же попали в Сеть, спровоцировав множество слухов о романе Шейк.

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На снимках 33-летняя Ирина Шейк идет по улице Нью-Йорка рядом с высоким кудрявым брюнетом, похожим на итальянца или испанца - пара счастливо улыбается и даже, похоже, с удовольствием позирует папарацци. На втором фото Ирина стоит за мужчиной, как будто, пытается за него спрятаться.

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В изданиях, публикующих снимки, сообщают также, что после прогулки пару видели на входе в отель Mercer Hotel.

Пока неизвестно, действительно ли Ирина завела новые романтические отношения - или мужчина на фото - один из многочисленных друзей супермодели, с которыми она постоянно появляется на публике.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк показала, как проводит время с подружкой из России.

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