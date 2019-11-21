Эль Макферсон отметила, что постоянно пьет витамины и минералы и посвящает много времени физическим упражнениям .

55-летняя супермодель в бикини поделилась секретом идеальной фигуры ivona.bigmir.net

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Австралийская супермодель 55-летняя Эль Макферсон похвасталась роскошной фигурой в бикини и поделилась секретом поддержания себя в отличной форме.

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала снимок в черном бикини и соломенной шляпе - формы модели на фото выглядят безупречно.

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В подписи Эль рассказала, что именно делает, чтобы поддерживать свою фигуру в таком хорошем состоянии. В частности, она написала, что постоянно пьет специальные витамины и минералы, а также занимается физическими упражнениями. Одним из секретов отличной фигуры - Эль назвала жизнь у моря.

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Люди часто спрашивают меня, что я делаю, чтобы оставаться в форме. Прежде всего, я употребляю комплекс мультивитаминов и минералов, который поддерживает красоту до ваших митохондрий. И я провожу столько времени, сколько могу, на природе - плаваю, гуляю и пью много чистой воды. Медитация / размышления / молитвы важны для меня, это занимает всего 10 минут в день, но не подлежит обсуждению. Мне также нравится уникальный метод лимфодренажа, который является основой моего хорошего самочувствия. В перерывах - инфракрасная сауна для иммунной системы и детокс в любимом спа-центре в Нью-Йорке, - написала модель.

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Отметим, ранее Макферсон впервые снялась в фотосессии со своими взрослыми сыновьями - они украсили обложку августовского номера журнала Vogue Australia.

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