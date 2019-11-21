Знаменитость прогулялась в мешковатых штанах и массивной обуви.

Ким Кардашьян засветила подкачанный пресс в необычном наряде ivona.bigmir.net

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Светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян не устает поражать разнообразием своих нарядов. Ким появляется на публике то в вычурных платьях и ультра-модных мини, то щеголяет в вещах стрит-стайл. На новом фото, которое знаменитость добавила в свой Инстаграм, она запечатлена в укороченном светлом топе, широких белых штанах с надписями и массивных ботинках. Дополнили образ темные очки с небольшими прямоугольными стеклами. Такой наряд подчеркнул плоский живот Ким и рельефные мышцы пресса.

instagram.com/kimkardashian

Снимок за считанные часы набрал 1, 6 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян появилась на публике в винтажном платье и вьетнамках.

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