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Ким Кардашьян засветила подкачанный пресс в необычном наряде

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Знаменитость прогулялась в мешковатых штанах и массивной обуви.

Ким Кардашьян засветила подкачанный пресс в необычном наряде
Ким Кардашьян засветила подкачанный пресс в необычном наряде
ivona.bigmir.net

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Светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян не устает поражать разнообразием своих нарядов. Ким появляется на публике то в вычурных платьях и ультра-модных мини, то щеголяет в вещах стрит-стайл. На новом фото, которое знаменитость добавила в свой Инстаграм, она запечатлена в укороченном светлом топе, широких белых штанах с надписями и массивных ботинках. Дополнили образ темные очки с небольшими прямоугольными стеклами. Такой наряд подчеркнул плоский живот Ким и рельефные мышцы пресса. 

instagram.com/kimkardashian

Снимок за считанные часы набрал 1, 6 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян появилась на публике в винтажном платье и вьетнамках.

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Теги: Ким Кардашьян, пресс, необычные наряды
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  21.11.2019, 14:43
Оценка:  0
pусский
Вот сука, жопу прячет!
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