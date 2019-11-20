Эпатажная исполнительница показала кадры из нового клипа, а подписчики отметили, что она повторяется .

Как всегда: MARUV опубликовала горячие фото и нарвалась на критику ivona.bigmir.net

Читай также: Красотка Белла Хадид засветила грудь в мокрой блузе

Украинская исполнительница Анна Корсун (MARUV) нарвалась на критику в Сети. В Инстаграм певица опубликовала кадры из клипа к треку Don't Stop, который вошел в мини-альбом под названием Hellcat Story Episode 2. На фото MARUV позирует в кожаном плаще, надетом на откровенное черное боди, образ дополнили колготы со стрелками и сапоги. Эпатажная артистка, как обычно, принимает соблазнительные и провокационные позы. В кадре также появляется партнер артистки по проекту "Танцы со звездами" Джей.

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

Читай также: BEST FASHION AWARDS 2019: Объявлены лучшие дизайнеры Украины текущего года

Мнения подписчиков артистки разделились - одним фото очень понравились и они отметили профессионализм создателей клипа, однако, были и негативные отзывы. В частности, во многих комментариях MARUV упрекнули в том, что она повторяется и эпатажные образы певицы уже не удивляют и не трогают.

Все однообразное.. 👎

Искусство в чистом виде!🔥😍💕💥😻

Непонятночтонепонятногдеипочему. 👍😁

Мне этот образ напомнил Сири из Ведьмака😻🤤

На шашлыках🔥🔥🔥😂

Песня не зашла, одноразовая. Клип дорого, в твоём стиле и тоже одноразово. Как по мне, все - равно в плане творчества выгорела. Нет ничего цепляющего. Но фигурка просто отпад))))) 💕

Как всегда с раздвинутыми ногами..., - написали под публикацией.

Ранее мы писали, что в Сети раскритиковали Бритни Спирс за странное видео.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.