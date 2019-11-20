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Как всегда: MARUV опубликовала горячие фото и нарвалась на критику

Комментариев: 2
Эпатажная исполнительница показала кадры из нового клипа, а подписчики отметили, что она повторяется .

Как всегда: MARUV опубликовала горячие фото и нарвалась на критику
Как всегда: MARUV опубликовала горячие фото и нарвалась на критику
ivona.bigmir.net

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Украинская исполнительница Анна Корсун (MARUV) нарвалась на критику в Сети. В Инстаграм певица опубликовала кадры из клипа к треку Don't Stop, который вошел в мини-альбом под названием Hellcat Story Episode 2. На фото MARUV позирует в кожаном плаще, надетом на откровенное черное боди, образ дополнили колготы со стрелками и сапоги. Эпатажная артистка, как обычно, принимает соблазнительные и провокационные позы. В кадре также появляется партнер артистки по проекту "Танцы со звездами" Джей.

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Мнения подписчиков артистки разделились - одним фото очень понравились и они отметили профессионализм создателей клипа, однако, были и негативные отзывы. В частности, во многих комментариях MARUV упрекнули в том, что она повторяется и эпатажные образы певицы уже не удивляют и не трогают.

  • Все однообразное.. 👎
  • Искусство в чистом виде!🔥😍💕💥😻
  • Непонятночтонепонятногдеипочему. 👍😁
  • Мне этот образ напомнил Сири из Ведьмака😻🤤
  • На шашлыках🔥🔥🔥😂
  • Песня не зашла, одноразовая. Клип дорого, в твоём стиле и тоже одноразово. Как по мне, все - равно в плане творчества выгорела. Нет ничего цепляющего. Но фигурка просто отпад))))) 💕
  • Как всегда с раздвинутыми ногами..., - написали под публикацией.

Ранее мы писали, что в Сети раскритиковали Бритни Спирс за странное видео. 

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Теги: MARUV, откровенные фото, съемки, Джей
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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colavova    20.11.2019, 16:53
Оценка:  0
colavova
а могла бы стать украинской певицей..
гость  (аноним)  20.11.2019, 16:51
Оценка:  -1
гость
От бабушку корчит
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