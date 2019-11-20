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"С него и начну!": Регина Тодоренко рассказала о своей "туристической" мечте

Комментариев: 2
Телеведущая, путешественница призналась, что хочет покорить семь знаменитых вершин.

"С него и начну!": Регина Тодоренко рассказала о своей "туристической" мечте
ivona.bigmir.net

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Популярная телеведущая, путешественница Регина Тодоренко продолжает ненавязчиво рекламировать в Сети бренды одежды, за что ее периодически критикуют читатели. Так, в новой публикации в Инстаграм Регина обратила внимание своих подписчиков на теплую верхнюю одежду, отметив, что она была бы очень кстати для осуществление мечты самой Тодоренко. Регина призналась, что мечтает покорить семь известных гор.

У меня есть мечта! Я очень давно хочу покорить семь вершин мира, на которые обязательно нужно подняться: гору Джомолунгма, Аконкагуа, Джая, Килиманджаро, Денали, Монблан, Эльбрус и массив Винсон! И именно с покорения Эльбруса я и начну! И для того, чтобы гулять по горам, мне как минимум нужно тепло одеться!, - написала Тодоренко.

instagram.com/reginatodorenko

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко призналась, где вначале планировала устроить свадьбу.

 

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Теги: Регина Тодоренко, реклама, вершины, альпинизм
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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navigator2    20.11.2019, 16:34
Оценка:  0
navigator2
та члени вона любить покаряти
гость  (аноним)  20.11.2019, 15:53
Оценка:  0
гость
чушка
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