Телеведущая, путешественница призналась, что хочет покорить семь знаменитых вершин.

"С него и начну!": Регина Тодоренко рассказала о своей "туристической" мечте ivona.bigmir.net

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Популярная телеведущая, путешественница Регина Тодоренко продолжает ненавязчиво рекламировать в Сети бренды одежды, за что ее периодически критикуют читатели. Так, в новой публикации в Инстаграм Регина обратила внимание своих подписчиков на теплую верхнюю одежду, отметив, что она была бы очень кстати для осуществление мечты самой Тодоренко. Регина призналась, что мечтает покорить семь известных гор.

У меня есть мечта! Я очень давно хочу покорить семь вершин мира, на которые обязательно нужно подняться: гору Джомолунгма, Аконкагуа, Джая, Килиманджаро, Денали, Монблан, Эльбрус и массив Винсон! И именно с покорения Эльбруса я и начну! И для того, чтобы гулять по горам, мне как минимум нужно тепло одеться!, - написала Тодоренко.

instagram.com/reginatodorenko

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко призналась, где вначале планировала устроить свадьбу.

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