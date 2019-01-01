Звездная тренер отметила, что в 3 года отдавать ребенка на спортивные секции слишком рано.

"Не ходит на гимнастику": Анита Луценко рассказала, чем занимается 3-летняя дочь ivona.bigmir.net

Читай также: Зважені та щасливі: как выглядит вылетевшая участница

Звездная тренер Анита Луценко, отвечая на вопросы подписчиков, поделилась, какую программу развитие выбрала для 3-летней дочери Мии. В Инстаграм Анита написала пост, в котором отметила, что дочка пока не посещает никакие специальные развивающие или спортивные секции, а получает самое необходимое в ее возрасте - любовь и заботу близких. К публикации тренер добавила забавное фото, на котором догоняет Мию, бегущую по коридору.

О Мие и ее занятиях) Их особо нет) я не сторонник раненого развития, точнее экстремально-стремительного)

Мия ходит в садик, да, там есть зарядка и Рисование, но она не ходит пока на гимнастику, специальные развивалки или спорт секции 😁🙌🏻 Я не думаю, что это хорошо или плохо, просто мне кажется это сейчас естественным и всё что ей нужно это любовь ❤️ Меня кстати отдали на тренировки в 4 года так что у Мии ещё пол года минимум есть в запасе законного ничегонеделания) - написала тренер.

скриншот

Ранее мы писали, что Ани Лорак умилила Сеть видео с дочкой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.