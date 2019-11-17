Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

61-летняя певица Мадонна сообщила, что прибегла к уринотерапии

Комментариев: 1
Артистка озадачила видео в ванной со льдом и странным напитком .

61-летняя певица Мадонна сообщила, что прибегла к уринотерапии
61-летняя певица Мадонна сообщила, что прибегла к уринотерапии
ivona.bigmir.net

Читай также: “Никогда бы не подумала“: Дорофеева рассказала о кардинальных переменах

Американская поп-звезда 61-летняя Мадонна удивила подписчиков новым странным новым видео, в котором намекнула на лечение уринотеарпией. Видео артистка опубликовала в своем Инстаграм. 

В кадре Мадонна появляется в ванной комнате - она зажигательно танцует, а после этого садится в наполненную льдом ванну. После “охлаждающих“ процедур артистка берет в руки белую чашку с желтоватой жидкостью, морщась, выпивает ее - и после этого бросает фразу об окончании сеанса уринотерапии (метод лечения мочой - ред.).

К слову, видео записано после одного из выступлений во время масштабного тура артистки Madame Х.

Не до конца ясно, что именно было в чашке - действительно моча или какой-то слишком невкусный чай - от эпатажной артистки можно ожидать чего-угодно. К слову, Мадонна является почитательницей восточных духовных практик и практикует йогу - потому она запросто могла бы прибегнуть к такому методу оздоровления организма, как уринотерапия.

Ранее мы писали, что Мадонна судится с фанатом из-за переноса концерта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Мадонна, уринотерапия, народные средства
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Эксперд  (аноним)  20.11.2019, 12:13
Оценка:  0
Эксперд
Ну это по части коментатора с ником русский))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь