61-летняя певица Мадонна сообщила, что прибегла к уринотерапии
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Американская поп-звезда 61-летняя Мадонна удивила подписчиков новым странным новым видео, в котором намекнула на лечение уринотеарпией. Видео артистка опубликовала в своем Инстаграм.
В кадре Мадонна появляется в ванной комнате - она зажигательно танцует, а после этого садится в наполненную льдом ванну. После “охлаждающих“ процедур артистка берет в руки белую чашку с желтоватой жидкостью, морщась, выпивает ее - и после этого бросает фразу об окончании сеанса уринотерапии (метод лечения мочой - ред.).
К слову, видео записано после одного из выступлений во время масштабного тура артистки Madame Х.
Не до конца ясно, что именно было в чашке - действительно моча или какой-то слишком невкусный чай - от эпатажной артистки можно ожидать чего-угодно. К слову, Мадонна является почитательницей восточных духовных практик и практикует йогу - потому она запросто могла бы прибегнуть к такому методу оздоровления организма, как уринотерапия.
Ранее мы писали, что Мадонна судится с фанатом из-за переноса концерта.
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