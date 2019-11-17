Артистка озадачила видео в ванной со льдом и странным напитком .

61-летняя певица Мадонна сообщила, что прибегла к уринотерапии ivona.bigmir.net

Читай также: “Никогда бы не подумала“: Дорофеева рассказала о кардинальных переменах

Американская поп-звезда 61-летняя Мадонна удивила подписчиков новым странным новым видео, в котором намекнула на лечение уринотеарпией. Видео артистка опубликовала в своем Инстаграм.

В кадре Мадонна появляется в ванной комнате - она зажигательно танцует, а после этого садится в наполненную льдом ванну. После “охлаждающих“ процедур артистка берет в руки белую чашку с желтоватой жидкостью, морщась, выпивает ее - и после этого бросает фразу об окончании сеанса уринотерапии (метод лечения мочой - ред.).

К слову, видео записано после одного из выступлений во время масштабного тура артистки Madame Х.

Не до конца ясно, что именно было в чашке - действительно моча или какой-то слишком невкусный чай - от эпатажной артистки можно ожидать чего-угодно. К слову, Мадонна является почитательницей восточных духовных практик и практикует йогу - потому она запросто могла бы прибегнуть к такому методу оздоровления организма, как уринотерапия.

Ранее мы писали, что Мадонна судится с фанатом из-за переноса концерта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.