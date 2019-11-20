Артистка поделилась эмоциями от перезда в загородный дом.

"Никогда бы не подумала": Дорофеева рассказала о кардинальных переменах ivona.bigmir.net

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Участница мега популярной группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева, которая недавно переехала с мужем Владимиром Дантесом в частный загородный дом, поделилась впечатлениями от таких перемен в жизни. О том, нравится ли ей жить на природе Надя рассказала в интервью Сегодня.Lifestyle.

Артистка отметила, что раньше не задумывалась о преимуществах загородной жизни, поскольку обожает жить в городе. Однако, пришло время, когда Дорофеева с мужем оценили свежий воздух и другие преимущества загородной жизни.

Никогда бы не подумала, что захочу жить в загородном доме! Я – человек абсолютно городского лайфстайла. Но настал момент, когда приезжаешь после тяжелого съемочного дня в квартиру и так хочется свежего воздуха. Жизнь в многоэтажном комплексе – это непросто, хотя я обожала наших консьержек, мы успели подружиться. Но жизнь за городом – ни с чем не сравнится. Я по-прежнему нечасто бываю дома, но счастлива даже пять минуток побыть там и подышать свежим воздухом. И я – хорошая соседка, и считаю, что некрасиво рассказывать про своих соседей (улыбается), – поделилась Надя Дорофеева.

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Стоит отметить, что о том, что Дорофеева с мужем переехали в частный загородный дом стало известно в начале сентября 2019. До этого времени звездная пара снимала квартиру. В интервью журналистам Дантес рассказывал, что, по его мнению, арендовать квартиру более рентабельно, но также отмечал, что деньги на покупку жилья у них имеются.

Ранее мы писали, что Владимир Дантес выпустил трек “Теперь тебе 30“.

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