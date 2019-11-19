Звездная психолог рассказала подробности о торжестве по случаю крестин маленькой Вивьен.

Крыжма из норки: Какие подарки получила на крестины дочь Натальи Холоденко instagram.com/kholodenkon

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На днях стало известно о важном событии в жизни звездного психолога Натальи Холоденко - она отметила крестины восьмимесячной дочери Вивьен. Подробностями торжества знаменитость поделилась в программе “Зірковий шлях“ на телеканале “Украина“. В частности, стало известно, что на крестины были приглашены 25 самых близких друзей семьи, которые придерживались дресс-кода мероприятия: белый цвет и айвори. Крестными девочки стали две пары - старые друзья Холоденко, а также прима-балерина Нацоперы Екатерина Кухар и шоумен Юрий Ткач.

Холоденко призналась, что выбрала Ткача себе в кумовья еще до рождения малышки.

Мы договорились - кто первый рожает, тот тому крестит ребенка. Я родила первая. Ну Юра - это же вылитый кум, смотришь на него и его хочется назвать кумом, - делится с “Зірковим шляхом“ Холоденко.

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Юрий Ткач рассекретил, что именно подарил своей маленькой крестнице:

Во-первых, это крестик, во-вторых, это серьги с небольшими брюликами, - говорит Ткач на канале “Украина“.

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Также стало известно, что обе пары крестных преподнесли Вивьен роскошный подарок, в котором ее, собственно, и крестили - они сбросились на меховую норковую крыжму с бриллиантами. Екатерина Кухар рассказала, что крыжма украшена символами, напоминающими о каждом из крестных:

У нас особенная крыжма. Из белой норки. И у нас четверо крестных родителей. И вот здесь обереги от каждого крестного. Здесь дизайнер, которая шила эту крыжму, я – изображение балеринки, Здесь вот Юрочка Ткач, маска. И во главе здесь у нас еще один крестный папа, корона, потому что он у нас ювелирный магнат, бриллианты, золото. У нас богатая крестница, - рассказала журналистам Екатерина Кухар.

Стоит отметить, что личная жизнь Наталии Холоденко была и остается загадкой для публики. Наталия не слишком распространяется о своей личной жизни. До 2019-го года было известно лишь то, что она замужем и воспитывает сына Лариона. Однако в 2019-м в прессу просочилась информация, что Наталья Холоденко развелась с супругом и переехала с сыном в новое жилье. Также Наталья нашла нового возлюбленного и родила от него ребенка - дочку Вивьен.

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