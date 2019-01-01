Актриса появится на страницах журнала Wonderland.

В необычных образах: "Мать драконов" Эмилия Кларк снялась в яркой фотосессии ivona.bigmir.net

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Британская актриса 33-летняя Эмилия Кларк, которая наиболее известна по роли Дейенерис Таргариен, она же - "мать драконов" - в нашумевшем сериале "Игра престолов", стала главной героиней новогоднего номера журнала Wonderland.

На страницах глянца появится интервью со звездой, а также ее красочная фотосессия. Эмилия позировала, перевоплотившись в "ангела" в корсете и джинсах, а также примерила ярких несколько ретро-нарядов с броским макияжем.

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Ранее мы писали, что Эмилия Кларк появилась на премьере фильма в необычном платье.

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