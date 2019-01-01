Артистка поделилась с поклонниками размышлениями о невозможности брака без любви.

Не разменивайтесь: Ирина Билык намекнула на развод ivona.bigmir.net

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Певица Ирина Билык заставила поклонников всерьез обеспокоится ее личным счастьем. Звезда опубликовала в Инстаграм очередной пост, в котором намекнула на возможный развод. Билык написала свои размышления о том, что не стоит продолжать жить с человеком, который больше тебя не любит - и спросила, согласны ли с ней подписчики. Публикацию Ирина дополнила снимком, на котором запечатлена на постели.

Из предыдущего поста поняла, как много у меня сильных женщин и девушек в подписчиках, им не нужно полумер: если любовь, то вся без остатка, если штамп в паспорте, то непременно с любовью. Какие вы у меня молодцы! Тоже считаю, что нужно брать все и не довольствоваться чем-то одним. Не разменивать себя на брак вне любви.

А вот бывает так, что люди уже не любят друг друга, но все равно не разводятся. Иногда из-за материальных выгод, но чаще из-за детей.

А вы смогли бы из-за ребенка наплевать на чувства и жить с нелюбимым человеком? - написала Билык.

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Подписчики Ирины высказали свое мнение по поводу брака без сильных чувств - часть отметили, что это нормальная ситуация, однако многие написали, что без любви жить с кем-то невозможно.

Напомним, что Ирина Билык - в браке с продюсером, фотографом и художником азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым. У пары есть сын Табриз, которого в 2015 родила суррогатная мать.

Ранее мы писали, что Ирина Билык показала подросшего сына Табриза.

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