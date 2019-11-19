Артистка выставила "уличное" фото в объемных штанах и дутой куртке.

Хулиганочка: Лорак удивила подписчиков странным нарядом ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая на концерты надевает вычурные и стильные платья, в свободное время предпочитает носить удобную одежду унисекс. Такой вывод можно сделать по последним снимкам Лорак, сделанным в неформальной обстановке. Артистка часто появляется в спортивной одежде стрит-стайл.

На новом фото, которое артистка добавила в Инстаграм она позирует в дутой куртке, объемных штанах и грубых светлых ботинках. Волосы звезды собраны в высокий хвост, а на лице - яркий макияж.

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Подписчики Лорак похвалили образ звезды и назвали ее "хулиганочкой", особенно привлекли внимание публики необычные брюки.

К слову, фаны певицы связывают любовь Лорак к такой одежде с ее новым романом - избранником звезды стал молодой саунд-продюсер Егор Глеб. Парочка часто появляется в похожей одежде и головных уборах.

Ранее Мы писали, что Ани Лорак умилила Сеть новым фото с дочерью.

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