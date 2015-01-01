Кэйтлин Дженнер участвует в экстремальном шоу "Я знаменитость, заберите меня отсюда!".

70-летний отчим Кардашьян появился на людях в бикини - фото ivona.bigmir.net

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Отец-трансгендер моделей и телезвезд Кендалл и Кайли Дженнер, в прошлом - спортсмен-легкоатлет 70-летний Брюс Дженнер, сменивший пол, появился на людях в купальнике-бикини. Дело в том, что Кэйтлин (это новое имя Брюса) принимает участие в съемках популярного британского реалити “Я знаменитость, заберите меня отсюда!“. По правилам шоу, команду известных людей забрасывают в джунгли - и они пытаются там выжить.

Во время съемок передачи Дженнер принял в купальнике холодный душ. Зрители в комментариях тут же отметили, что у Кэйтлин - отличная фигура и она выглядит намного моложе своих лет.

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В свою очередь Кэйтлин уже хотела бы покинуть проект и вернуться к внукам. Однако она отметили, что ее на шоу удерживает спортивный интерес.

Я никогда не бросала того, чего начала. Но думаю, возможно, настало время попробовать сделать это, - заявила Дженнер.

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Брюс-Кэйтлин совершила каминг-аут в 2015 году, а операцию по смене пола пережила в 2017-м. Будучи мужчиной, Кэйтлин состояла в браке трижды. Третьей женой Брюса была Крис Кардашьян - они поженились в 1991 году - таким образом он стал отчимом Ким, Кортни, Хлое и Робу Кардашьянам. Крис родила Брюсу еще двоих дочерей - Кендалл и Кайли. Крис и Брюс развелись в 2015 году, когда Дженнер объявил о том, что меняет пол.

После смены пола Кейтлин живет вместе с молодой моделью трансгендером Софией Хатчинс.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер нашла замену Трэвису Скотту.

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