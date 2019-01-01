Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Горяча!": Слава Каминская взбудоражила Сеть откровенными образами

Комментариев: 0
Артистка выставила фото в откровенных нарядах и подчеркнула достоинства своей фигуры.

"Горяча!": Слава Каминская взбудоражила Сеть откровенными образами
ivona.bigmir.net

Читай также: "Не помню себя такой": Слава Каминская показала яркие фото до "пластик"

Участница дуэта “НеАнгелы“ 35-летняя Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем пластическим хирургом, продолжает поражать поклонников своим преображением. В последнее время фолловеры звезды замечают, что она удивительно похорошела - и Слава доказывает это с каждым новым выходом на публику и добавлением ярких фото.

Так, новые публикации в Инстаграм не стали исключением - Каминская добавила кадры из фотосессии в откровенном образе в боди и чулках, а также записала сториз, позируя в коротком блестящем топе.

скриншот

скриншот

скриншот

Поклонники пришли в восторг от новых фото Славы - и назвали ее горячей и мега сексуальной. Также фаны, в который раз, подметили, что развод пошел Славе на пользу.

Ранее мы писали, что Славе Каминской нашли жениха доктора.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.  

Поделись:
Теги: Слава Каминская, откровенные наряды, боди
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь