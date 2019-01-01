Артистка выставила фото в откровенных нарядах и подчеркнула достоинства своей фигуры.

"Горяча!": Слава Каминская взбудоражила Сеть откровенными образами ivona.bigmir.net

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Участница дуэта “НеАнгелы“ 35-летняя Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем пластическим хирургом, продолжает поражать поклонников своим преображением. В последнее время фолловеры звезды замечают, что она удивительно похорошела - и Слава доказывает это с каждым новым выходом на публику и добавлением ярких фото.

Так, новые публикации в Инстаграм не стали исключением - Каминская добавила кадры из фотосессии в откровенном образе в боди и чулках, а также записала сториз, позируя в коротком блестящем топе.

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Поклонники пришли в восторг от новых фото Славы - и назвали ее горячей и мега сексуальной. Также фаны, в который раз, подметили, что развод пошел Славе на пользу.

Ранее мы писали, что Славе Каминской нашли жениха доктора.

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