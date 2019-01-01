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"В доме легенды": Жена Монатика прогулялась по вилле Версаче в дерзком мини

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Ирина Демичева засветилась в стильном мини-платье и кроссовках.

"В доме легенды": Жена Монатика прогулялась по вилле Версаче в дерзком мини
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Супруга певца, танцора Дмитрия Монатика продолжает раскрываться публике все с новых и новых сторон. На этот раз Ирина Демичева продемонстрировала стильный и даже несколько дерзкий look, посетив дом легендарного модельера Джани Версаче в Майами. Снимки появились в Инстаграм Ирины. Она позирует на вилле Версаче в белом с черным мини-платье на молнии, дополнив образ удобной обувью и сумкой на ремешке.

Как же красиво в доме, где жил Джанни Версаче. Ощущение роскоши, в каждой детали интерьера, свойственной истинным итальянцам ,привлекает внимание в каждом уголке виллы. Невозможно красиво и уютно вокруг ,и даже ощущения шума Ocean drive не слышно, но вот только двойственные ощущения переполняют изнутри, ведь вы находитесь в доме где жил легендарный человек,но именно на ступеньках его любимого поместья он и был убит...
Как и все в Америке,во всем они отыщут легенду и обязательно максимально качественно преподнесут, ведь, лучше маркетингового хода и не придумаешь. на сегодняшний день, на 1 этаже расположен очень хороший ресторан, стол в котором необходимо резервировать за несколько дней до посещения,ведь, такое большое количество людей хотят запечатлить себя в доме легенды, - поделилась впечатлениями Ирина.

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Ранее мы писали, что Ирина Демичева поделилась фото с прогулки по Лос-Анджелесу.

 

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Теги: Ирина Демичева, Дмитрий Монатик, наряды звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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